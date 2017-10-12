Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В четверг учащиеся 2-х классов сдают проверочные работы по русскому языку
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%92%d0%9f%d0%a0

В четверг учащиеся 2-х классов сдают проверочные работы по русскому языку

Сегодня, 12:19ОбществоСтанислав ЛопатинФото: ok.ru
Читайте
также
Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»
Шарифов VS Шустерман: острая дискуссия завершилась рукопожатием
Губернатор Волгоградской области заставил говорить о себе