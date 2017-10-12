В четверг учащиеся 2-х классов сдают проверочные работы по русскому языку
В рамках работы проверяется умение второклассников безошибочно и аккуратно списывать предложения несложного текста. Также учащиеся должны продемонстрировать, как они пользуются алфавитом для упорядочивания слов и используют его для поиска нужной информации в словаре, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.
Кроме того, проверяется умение школьников распознавать согласные звуки в слове по глухости-звонкости и мягкости-твердости, делить слова на слоги, распознавать место переноса слова.
Второклассникам предстоит продемонстрировать умение составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам, употреблять прописную букву в начале предложения и ставить пунктуационный знак в конце предложения.
Работы в школах проводятся учителями, ведущими свои классы. На выполнение ВПР отводится один урок.
В Рособранадзоре напомнили, что 26 октября ВПР по русскому языку также предстоит написать учащимся 5 классов.
Всероссийские проверочные работы – итоговая контрольная, проводимая по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.
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