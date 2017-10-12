В четверг учащиеся 2-х классов сдают проверочные работы по русскому языку

В четверг, 12 октября, в России проводятся проверочные работы (ВПР) по русскому языку для учащихся 2 классов. Участие в них примут около 60% школ в каждом из регионов страны.

В рамках работы проверяется умение второклассников безошибочно и аккуратно списывать предложения несложного текста. Также учащиеся должны продемонстрировать, как они пользуются алфавитом для упорядочивания слов и используют его для поиска нужной информации в словаре, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

Кроме того, проверяется умение школьников распознавать согласные звуки в слове по глухости-звонкости и мягкости-твердости, делить слова на слоги, распознавать место переноса слова.

Второклассникам предстоит продемонстрировать умение составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам, употреблять прописную букву в начале предложения и ставить пунктуационный знак в конце предложения.

Работы в школах проводятся учителями, ведущими свои классы. На выполнение ВПР отводится один урок.

В Рособранадзоре напомнили, что 26 октября ВПР по русскому языку также предстоит написать учащимся 5 классов.