Среди принимающих ЧМ-2018 городов Волгоград лидирует по оценке гостиниц

Накануне в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области прошёл круглый стол, посвящённый защите прав потребителей в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. В заседании приняли участие представители агентства по развитию туризма, аппарата регионального бизнес-омбудсмена и гостиничного бизнеса.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора, участники круглого стола поделились предварительными итогами проверок в отношении волгоградских отелей. Предпринимателей, работающих в сфере гостиничного бизнеса, проинформировали о требованиях, которым должны отвечать их заведения, а также напомнили им о необходимости соблюдать законодательные нормы. Был затронут и вопрос, связанный с профилактикой инфекционных заболеваний у сотрудников гостиниц.

В ходе круглого стола также была озвучена статистика по классификации и оценке волгоградских отелей. На данный момент свои «звёзды» получили уже 303 гостиницы — по этому показателю Волгоград опередил все прочие города России, принимающие ЧМ-2018. Процесс оценки проходит без сбоев; областной центр можно в целом считать готовым к приёму туристов и болельщиков.