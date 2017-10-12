Среди принимающих ЧМ-2018 городов Волгоград лидирует по оценке гостиниц
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора, участники круглого стола поделились предварительными итогами проверок в отношении волгоградских отелей. Предпринимателей, работающих в сфере гостиничного бизнеса, проинформировали о требованиях, которым должны отвечать их заведения, а также напомнили им о необходимости соблюдать законодательные нормы. Был затронут и вопрос, связанный с профилактикой инфекционных заболеваний у сотрудников гостиниц.
В ходе круглого стола также была озвучена статистика по классификации и оценке волгоградских отелей. На данный момент свои «звёзды» получили уже 303 гостиницы — по этому показателю Волгоград опередил все прочие города России, принимающие ЧМ-2018. Процесс оценки проходит без сбоев; областной центр можно в целом считать готовым к приёму туристов и болельщиков.
На заседании также были учтены жалобы отдельных бизнесменов на нарушения, допущенные при проверках гостиниц представителями контрольно-надзорных органов. Соответствующую информацию изучит региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей.
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