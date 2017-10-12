Пролетающий сегодня над Землей астероид не опасен для человечества

Сегодня, 12 октября, мимо Земли пролетает астероид 2012TC4.

ИА «НовостиВолгограда.ру» уже рассказывало о его весе, размере и на каком расстоянии он пройдет от Земли. Мы обратились за комментариями к специалистам Волгоградского планетария — что нам ждать от сегодняшнего космического «гостя»?

- Данный астероид совершенно безопасен, - заверила заведующая научно-методическим отделом Ольга Колесникова. - Сейчас в СМИ много пишут об астероиде Апофис, который пройдет близко от Земли 13 июля 2029 года и 13 апреля 2036 года. Но несмотря на то, что его полет пройдет на близком расстоянии, вероятность столкновения ничтожна мала. Правда, всех озадачивает тот факт, что астероид будет проходить по 13-м числам, однако в этом не стоит усматривать предвестие конца света.

Сегодняшний астероид с цифро-буквенным «именем» 2012TC4 пройдет от Земли на расстоянии 50 180 километров — это составляет примерно 4 земных поперечника. Данное небесное тело будет видно только в крупные телескопы с объективом от 20 сантиметров. С Земли астероид даже в телескоп будет выглядеть как еле видная слабая точка.

- Астероиды - это глобальная проблема для всего человечества, - считает Ольга Колесникова. - Такие катастрофы, как столкновение Земли с астероидом, случаются раз в миллионы лет. Да, редко, но это происходит. И подобные катастрофы приводят к глобальным катаклизмам и изменениям. Так, последний раз астероид столкнулся с Землей 65 миллионов лет, после чего погибли все динозавры. Но люди — не динозавры, и мы изыщем возможность, как обезопасить себя и свой мир.