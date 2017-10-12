Прокуратура Волгоградской области отметила свой 95-летний юбилей
В мероприятии приняли участие заместитель генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть, председатель совета общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Александр Розанов, и.о. губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин, председатель Волгоградской областной Думы Николай Семисотов, а также областные судьи, руководители силовых ведомств, ветераны и работники прокуратуры области.
В своем выступлении прокурор Волгоградской области Максим Ершов отметил, что в настоящее время перед прокурорским корпусом области стоят важнейшие задачи соблюдения законности в регионе, защиты социальных прав граждан, несовершеннолетних, а также целый ряд других приоритетных задач.
Поздравляя коллег со знаменательной датой, особые слова благодарности и признательности прокурор области адресовал ветеранам – Георгию Исааковичу Роговому, Марие Нефёдовне Ивашевой, Валентине Евдокимовне Виноградовой, Василию Вениаминовичу Чекункову, опыт которых сегодня перенимает молодое поколение.
Торжественное собрание завершилось праздничным концертом, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Еще в сентябре в честь юбилея ведомства прошел шахматный турнир, в котором участвовали сотрудники прокуратуры региона, их дети, а также ветераны. А нынче состоялось открытие музея прокуратуры Волгоградской области.
Приказ о создании прокуратуры Царицынской губернии был издан 1 сентября 1922 года. В январе 1937 года прокуратура получила статус прокуратуры Сталинградской области.
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