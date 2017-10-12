«Одноклассники» предложили составить список звезд для новогоднего телешоу
Голосование за звезд эстрады уже началось в официальной группе Первого канала. С помощью приложения «Твои звезды на Первом» пользователи смогут выбрать из предложенного шорт-листа трех любимых исполнителей, которых они хотели бы видеть на телеэкране в ночь с 31 декабря 2017-го на 1 января 2018 года.
При этом каждый пользователь может вписать имя еще одного исполнителя, которого не оказалось в списке.
Приложение «Твои звезды на Первом» можно открыть с любого устройства: в десктопной и мобильной версиях «Одноклассников», а также в приложениях ОК для iOS и Android.
Список «Топ-60» составлен на основе рейтинга популярности исполнителей в «Одноклассниках». В него вошли певцы и группы, чьи треки чаще всего слушают пользователи ОК. Среди них – Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Ани Лорак, «Грибы», «Время и Стекло», Jah Khalib и Мот, IOWA и др.
Проект с «Первым каналом» интересен тем, что это не просто интеграция телевизионного контента в социальную сеть, но и возможность для пользователей повлиять на этот контент. Интерактивные форматы – это еще одна точка пересечения телевидения и соцсетей, где пользователи могут начать взаимодействие с контентом еще до его публикации. Мы рады, что «Первый канал» последовал этому тренду и впервые доверил участие в выборе артистов для новогоднего шоу именно пользователям ОК.Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники
Голосование продлится до 30 октября. Промежуточные результаты можно будет отслеживать в режиме онлайн. После подведения итогов лидеры списка будут приглашены для съемок в новогоднем шоу Первого канала.
Изначально такой способ выбора артистов для новогоднего концерта предложил Константин Эрнст. Об этом генеральный директор Первого канала заявил в январе этого года в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!».
«Голосование за участников новогодней ночи на Первом – инструмент прямого влияния зрителей на формирование телевизионного контента. Именно зрители вот уже 5 лет в прямом эфире выбирают победителей «Голоса». Получается неплохо. Посмотрим, как все выйдет с Новым годом. В успехе эксперимента заинтересованы все», – рассказал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
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