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«Одноклассники» предложили составить список звезд для новогоднего телешоу
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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«Одноклассники» предложили составить список звезд для новогоднего телешоу

Сегодня, 11:42ОбществоСтанислав ЛопатинФото: vladtime.ru
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