К хлебу немного мяса: в магазине мужчина заснял мышь в пакете с батоном
В хлебном отделе он нашел совсем не то, что ожидал увидеть. Среди саек и булочек в пакете с нарезным батоном поселился небольшой мышонок. Как грызуну удалось пробраться сквозь пакет, остается загадкой- видимых ходов на упаковке видно не было.
Данный пост стал поводом для шуток. Многие пользователи, имеющие дома котов, были вполне согласны приобрети товар с живым «довеском». Другие волгоградцы придумали изделию новое название - «Мышьбургер» или «Крысбургер». Хотя, по большому счету, происшествие, порадовавшее пользователей соцсетей, должно стать поводом для разбирательства соответствующих органов, например, Роспотребнадзора. Ведь такое «товарное соседство» на самом деле очень опасно - мыши являются разносчиками таких серьезных болезней, как туляремия, лептоспироз, сальмонеллез, глистные инвазии и т.д. Все эти инфекции протекают тяжело, и многие из них трудно поддаются лечению.
Между тем, батон купленный в магазине, упакован не в герметичную упаковку. Ничего не мешало эту мышь туда отправить на любом этапе транспортировки или покупки. Поэтому к таким видео всё же надо относится с осторожностью, вполне вероятно, что оно может оказаться фейком.
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