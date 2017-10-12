К хлебу немного мяса: в магазине мужчина заснял мышь в пакете с батоном

В соцсетях появилась огромное количество откликов на видео, снятое 38-летним Иваном Шутовым в одном из дубовских магазинов.

В хлебном отделе он нашел совсем не то, что ожидал увидеть. Среди саек и булочек в пакете с нарезным батоном поселился небольшой мышонок. Как грызуну удалось пробраться сквозь пакет, остается загадкой- видимых ходов на упаковке видно не было.

Видео Видео: Иван Шутов, https://vk.com/ghest_volgograd?z=video280109260_456239073%2Fff26265e3763f1002f%2Fpl_post_-54186050_5495404

Данный пост стал поводом для шуток. Многие пользователи, имеющие дома котов, были вполне согласны приобрети товар с живым «довеском». Другие волгоградцы придумали изделию новое название - «Мышьбургер» или «Крысбургер». Хотя, по большому счету, происшествие, порадовавшее пользователей соцсетей, должно стать поводом для разбирательства соответствующих органов, например, Роспотребнадзора. Ведь такое «товарное соседство» на самом деле очень опасно - мыши являются разносчиками таких серьезных болезней, как туляремия, лептоспироз, сальмонеллез, глистные инвазии и т.д. Все эти инфекции протекают тяжело, и многие из них трудно поддаются лечению.