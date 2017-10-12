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К хлебу немного мяса: в магазине мужчина заснял мышь в пакете с батоном
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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К хлебу немного мяса: в магазине мужчина заснял мышь в пакете с батоном

Сегодня, 10:57ОбществоВиталий КошелевФото: http://brontex.cronospro.ru
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