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Елена Исинбаева: «Мы построили 23 спортплощадки в Волгоградской области»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Елена Исинбаева: «Мы построили 23 спортплощадки в Волгоградской области»

Сегодня, 08:31ОбществоСергей МатанцевФото: ИА РИАЦ
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