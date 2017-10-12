Елена Исинбаева: «Мы построили 23 спортплощадки в Волгоградской области»

В рамках реализации проекта благотворительного фонда олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой в Волгоградской области ввели в эксплуатацию новую спортивную площадку.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, этот спортивный объект появился в Алексеевском районе и стал вторым многофункциональным комплексом, открытым в этом году. Всего же до конца 2017 года работы по монтажу спортплощадок завершатся еще на 8 подобных объектах.

На открытии площадки побывали член Международного Олимпийского комитета Елена Исинбаева и председатель регионального комитета физической культуры и спорта Александр Глинянов.

- Эта площадка — плод совместной работы благотворительного фонда и региона по федеральной целевой программе Министерства спорта России. Теперь у юных жителей станицы Алексеевской больше возможностей заниматься спортом и прославлять свою малую родину.Александр Глинянов, председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области

Как рассказала сама олимпийская чемпионка, за последние 3 года в регионе совершен настоящий рывок в строительстве уличных многофункциональных спортивных комплексов. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральной целевой программе по созданию спортивной инфраструктуры. Два года подряд – в 2015 и в 2016 регион вводил в строй по шесть новых спортивных комплексов. В 2017 и в 2018 годах будут построены по 10 подобных комплексов. В этом году уже открыта новая спортплощадка в Николаевском районе, четыре спортивных объекта появятся в Волгограде, по одному — в Волжском, Среднеахтубинском, Калачевском и Ленинском районах.

- Мы начали этот проект в 2014 году, эта инициатива была поддержана на всероссийском уровне, благодаря чему мы смогли построить 23 площадки в Волгоградской области. У вас появляется возможность заниматься спортом, вести активный образ жизни, я призываю вас беречь все, что для вас делают.Елена Исинбаева, член Международного Олимпийского комитета