Двое известных волгоградских педагогов стали почетными гражданами региона

Юрий Лепехин и Николай Сергеев удостоены звания «Почетный гражданин Волгоградской области». Такое решение приняли на сегодняшнем заседании депутаты облдумы, учитывая выдающиеся заслуги и значительный вклад в развитие региона известных педагогов.

Народного учителя России, Героя Труда РФ Юрия Лепехина знают далеко за пределами области. На основе его авторской методики выстраивают свои уроки педагоги из других субъектов РФ. В работе Юрий Васильевич использует конспектную манеру изложения, графические изображения отличают разные цвета – так понятнее и лучше запоминается, кроме того, его ученики занимаются поиском новых способов решения задач.

Сегодня у воспитанников школы № 78 Краснооктябрьского района трудная математика – один из самых любимых предметов. Они выигрывают олимпиады и сдают экзамены на высшие баллы.

Советнику при ректорате ВГСПУ, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, ректору ВГСПУ с 2007 по 2017 годы Николай Сергеев – еще одна известная личность Волгограда. Он воспитал не одну плеяду учителей, заложив сильную базу знаний. Является автором теории непрерывного педагогического образования, концепции и технологии становления университетских комплексов как эффективной формы организации отечественного непрерывного педагогического образования. Сейчас Николай Сергеев также трудится на благо города.

Юрию Лепехину и Николаю Сергееву присвоено звание «Почетный гражданин Волгоградской области». Ранее с такой инициативой на торжественном собрании, посвященном Дню учителя, выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

На сегодняшнем заседании депутаты также приняли решение о награждении своего бывшего коллеги Владимира Струка почетным знаком Волгоградской областной Думы «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». Кандидатура была рекомендована спикером регионального заксобрания Николаем Семисотовым.