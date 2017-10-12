Двое известных волгоградских педагогов стали почетными гражданами региона
Народного учителя России, Героя Труда РФ Юрия Лепехина знают далеко за пределами области. На основе его авторской методики выстраивают свои уроки педагоги из других субъектов РФ. В работе Юрий Васильевич использует конспектную манеру изложения, графические изображения отличают разные цвета – так понятнее и лучше запоминается, кроме того, его ученики занимаются поиском новых способов решения задач.
Сегодня у воспитанников школы № 78 Краснооктябрьского района трудная математика – один из самых любимых предметов. Они выигрывают олимпиады и сдают экзамены на высшие баллы.
Советнику при ректорате ВГСПУ, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, ректору ВГСПУ с 2007 по 2017 годы Николай Сергеев – еще одна известная личность Волгограда. Он воспитал не одну плеяду учителей, заложив сильную базу знаний. Является автором теории непрерывного педагогического образования, концепции и технологии становления университетских комплексов как эффективной формы организации отечественного непрерывного педагогического образования. Сейчас Николай Сергеев также трудится на благо города.
Юрию Лепехину и Николаю Сергееву присвоено звание «Почетный гражданин Волгоградской области». Ранее с такой инициативой на торжественном собрании, посвященном Дню учителя, выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
На сегодняшнем заседании депутаты также приняли решение о награждении своего бывшего коллеги Владимира Струка почетным знаком Волгоградской областной Думы «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». Кандидатура была рекомендована спикером регионального заксобрания Николаем Семисотовым.
Доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, почетный работник АПК России Владимир Струк дважды избирался председателем Николаевской районной Думы, с 2014 года руководил комитетом Волгоградской областной Думы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию, работал в составе парламентского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности, а также комиссии по противодействию коррупции и Экологического совета, в настоящее время является советником губернатора Волгоградской области.
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