За год в регионе с должников взыскали 230 млн рублей исполнительского сбора

Судебные приставы Волгоградской области на 56 миллионов рублей больше, чем в прошлом году, наложили денежных взысканий на необязательных должников.

С начала текущего года госслужащие взыскали почти 230 миллионов рублей исполнительского сбора (в 2016 году – 174 миллиона рублей), сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области.

В Управлении напомнили, что в случае непогашения своевременно долга без уважительных причин взыскивается исполнительский сбор в размере 7% от суммы. Причем, не менее 1000 рублей для должника-гражданина и 10000 рублей для должника-организации.