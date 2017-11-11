За год в регионе с должников взыскали 230 млн рублей исполнительского сбора
Сегодня, 08:00ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФССП России по Волгоградской области
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Судебные приставы Волгоградской области на 56 миллионов рублей больше, чем в прошлом году, наложили денежных взысканий на необязательных должников.
С начала текущего года госслужащие взыскали почти 230 миллионов рублей исполнительского сбора (в 2016 году – 174 миллиона рублей), сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области.
В Управлении напомнили, что в случае непогашения своевременно долга без уважительных причин взыскивается исполнительский сбор в размере 7% от суммы. Причем, не менее 1000 рублей для должника-гражданина и 10000 рублей для должника-организации.
Санкция штрафного характера применяется в соответствии со статьей 112 Федерального закона «Об исполнительном производстве», уточнили в УФССП России по региону.
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