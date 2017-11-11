Волгоградцев в выходные ждут дожди и туманы

Синоптики прогнозируют в субботу и воскресенье самую что ни на есть осеннюю погоду с моросящим дождем и туманами. Однако есть и приятный «бонус» - температура воздуха будет достаточно высокой для ноября благодаря теплому южному и юго-восточному ветру.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, 11 ноября в Волгоградской области в отдельных районах туман, днем – небольшие осадки в виде дождя и мороси. Ветер восточный 6-11 м/с, днем температура воздуха составит +4ºС, в некоторых районах до +9ºС.

Такая же погода сохранится и в воскресенье, температура воздуха ночью +1…+6ºС, днем +6ºС.