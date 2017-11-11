В культовой постановке «Молодежки» дебютирует Ирина Хорошильцева
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского молодежного театра, дебютировать будет недавно принятая в штат труппы Ирина Хорошильцева.
Ирина окончила Воронежский государственный институт искусств. Кстати, курс, на котором училась новая актриса «Молодежки» вел Вадим Кривошеев, а Кривошеев является режиссером спектакля «Чудики», поставленного им специально для Волгоградского молодежного театра.
Дебютировать в знаковой для «Молодежки» постановке «У войны не женское лицо» - большая честь и ответственность. Спектакль поставлен по одноимённой книге лауреата Нобелевской премии в области литературы Светланы Алексиевич, в основу которой легли уникальные документальные рассказы женщин, чья молодость прошла на войне.
Да и сам спектакль для «Молодежки» отнюдь не проходной, а является важной вехой в творчестве и признании театра. Постановка Волгоградского молодежного театра «У войны не женское лицо» в 2008 году стала лауреатом государственной премии Волгоградской области в сфере искусства, а также лауреатом VII Международного фестиваля «Молодые театры России» в Омске в номинации «Лучшая женская роль. За ансамбль» в 2009 году.
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