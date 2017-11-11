В культовой постановке «Молодежки» дебютирует Ирина Хорошильцева

18 и 19 ноября в спектакле «У войны не женское лицо» Волгоградского молодёжного театра состоится дебют новой актрисы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского молодежного театра, дебютировать будет недавно принятая в штат труппы Ирина Хорошильцева.

Ирина окончила Воронежский государственный институт искусств. Кстати, курс, на котором училась новая актриса «Молодежки» вел Вадим Кривошеев, а Кривошеев является режиссером спектакля «Чудики», поставленного им специально для Волгоградского молодежного театра.

Дебютировать в знаковой для «Молодежки» постановке «У войны не женское лицо» - большая честь и ответственность. Спектакль поставлен по одноимённой книге лауреата Нобелевской премии в области литературы Светланы Алексиевич, в основу которой легли уникальные документальные рассказы женщин, чья молодость прошла на войне.