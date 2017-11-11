Роскомнадзор: коллекторы не имеют права звонить должникам без их согласия
В ведомстве пояснили, что, согласно законодательству, телефонные звонки от коллекторов, если на это не было дано согласия со стороны должника, являются незаконными.
«Кредиторы имеют право осуществлять телефонные звонки с целью побудить должника к возврату просроченной задолженности только с согласия самого должника или любых других лиц, действующих от его имени и (или) в его интересах», - говорится в сообщении на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
В Роскомнадзоре напомнили, что взаимодействие должников и кредиторов регулируют Федеральные законы «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Граждане могут сообщить о неправомерных действиях коллекторов в Роскомнадзор, приложив подтверждающие материалы. Обращение можно подать в электронном виде (https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/). В ведомстве обещают принять меры реагирования в случае выявления фактов незаконного использования персональных данных россиян.
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