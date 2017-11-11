Роскомнадзор: коллекторы не имеют права звонить должникам без их согласия

В субботу Роскомнадзор дал официальный ответ на многочисленные просьбы граждан разъяснить правомерность звонков коллекторов должникам кредитных организаций.

В ведомстве пояснили, что, согласно законодательству, телефонные звонки от коллекторов, если на это не было дано согласия со стороны должника, являются незаконными.

«Кредиторы имеют право осуществлять телефонные звонки с целью побудить должника к возврату просроченной задолженности только с согласия самого должника или любых других лиц, действующих от его имени и (или) в его интересах», - говорится в сообщении на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В Роскомнадзоре напомнили, что взаимодействие должников и кредиторов регулируют Федеральные законы «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».