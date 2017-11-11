Губернатор и силовики региона поздравили с 80-летием митрополита Германа
В Волгоградской епархии молитвенно отметили 80-летие митрополита. Торжества начались с Божественной литургии в Свято-Духовом монастыре.
«Его Высокопреосвященству сослужили епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, благочинные епархиальных округов, руководители епархиальных отделов в священном сане, клирики митрополии», – говорится в сообщении пресс-службы Волгоградской епархии.
По окончании богослужения в актовом зале Свято-Духова монастыря митрополит Волгоградский и Камышинский Герман принимал поздравления.
С владыкой встретились губернатор региона Андрей Бочаров, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев и руководители силовых ведомств региона. Глава региона передал митрополиту уменьшенную копию главного колокола, который будет отлит для храма святого Александра Невского в Волгограде, сообщили в пресс-службе областной администрации.
«Воссоздание храма Александра Невского — это наша общая большая задача, которую мы обязательно выполним. Колокол – это первый наш взнос в колокольню собора Александра Невского», – заверил митрополита Андрей Бочаров.
Все присутствующие в своих поздравлениях особо отметили вклад владыки в духовное развитие общества.
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