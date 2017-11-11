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Губернатор и силовики региона поздравили с 80-летием митрополита Германа
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Губернатор и силовики региона поздравили с 80-летием митрополита Германа

Сегодня, 17:08ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области/ volgograd.ru
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