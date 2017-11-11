Губернатор и силовики региона поздравили с 80-летием митрополита Германа

В субботу, 11 ноября, митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману исполнилось 80 лет. С юбилеем его сегодня поздравили глава региона Андрей Бочаров и руководители силовых ведомств.

В Волгоградской епархии молитвенно отметили 80-летие митрополита. Торжества начались с Божественной литургии в Свято-Духовом монастыре.

«Его Высокопреосвященству сослужили епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, благочинные епархиальных округов, руководители епархиальных отделов в священном сане, клирики митрополии», – говорится в сообщении пресс-службы Волгоградской епархии.

Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман Фото: Пресс-служба Волгоградской епархии, volgeparhia.ru

По окончании богослужения в актовом зале Свято-Духова монастыря митрополит Волгоградский и Камышинский Герман принимал поздравления.

С владыкой встретились губернатор региона Андрей Бочаров, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев и руководители силовых ведомств региона. Глава региона передал митрополиту уменьшенную копию главного колокола, который будет отлит для храма святого Александра Невского в Волгограде, сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Воссоздание храма Александра Невского — это наша общая большая задача, которую мы обязательно выполним. Колокол – это первый наш взнос в колокольню собора Александра Невского», – заверил митрополита Андрей Бочаров.