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Жители Новоаннинска переплатили за тепло почти полмиллиона рублей
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Жители Новоаннинска переплатили за тепло почти полмиллиона рублей

Сегодня, 08:01ОбществоФото: stolica-s.su
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