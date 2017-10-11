Жители Новоаннинска переплатили за тепло почти полмиллиона рублей

Жильцы многоквартирного дома №64 по ул. Ленина в городе Новоаннинске обратились в Госжилнадзор с жалобой на чрезмерно высокие, по их мнению, суммы в платежках за отопление.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, по обращению жителей была проведена проверка начисления платежей за период с февраля 2015 года по январь 2016 года.

В результате выяснилось, что ресурсоснабжающая организация ООО «Водстройсервис» начисляла платежи за отопление с нарушением порядка, предусмотренного действующим законодательством и за два отопительных сезона законопослушные жильцы многоквартирного дома №64 по ул. Ленина небольшого райцентра Волгоградской области переплатили более 447 тысяч рублей.