Волгоградцы заплатили более 270 тысяч за курение в запрещенных местах
Сегодня, 13:04ОбществоСтанислав ЛопатинФото: legkopolezno.ru
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За 9 месяцев текущего года сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора выявили нарушение требований антитабачного законодательства в 57 объектах торговли и общественного питания Волгоградской области.
Среди нарушений – розничная продажа табачной продукции на расстоянии менее чем 100 метров возле учебных заведений, курение в общественных местах и отсутствие там запрещающих знаков.
В каждом случае были составлены административные протоколы: 7 – на юридических лиц, 29 – на должностных и 21 – на граждан, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Согласно вынесенным постановлениям, все нарушители понесли наказание в виде штрафов, общая сумма которых составила 272 500 рублей.
Кроме того, направлены 4 иска в суд о запрете реализации табачной продукции предприятиями торговли: ООО «Радеж», АО «Тандер», ИП Алиев Н.В.
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