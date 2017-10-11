Волгоградцы заплатили более 270 тысяч за курение в запрещенных местах

За 9 месяцев текущего года сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора выявили нарушение требований антитабачного законодательства в 57 объектах торговли и общественного питания Волгоградской области.

Среди нарушений – розничная продажа табачной продукции на расстоянии менее чем 100 метров возле учебных заведений, курение в общественных местах и отсутствие там запрещающих знаков.

В каждом случае были составлены административные протоколы: 7 – на юридических лиц, 29 – на должностных и 21 – на граждан, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Согласно вынесенным постановлениям, все нарушители понесли наказание в виде штрафов, общая сумма которых составила 272 500 рублей.