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Волгоградцы заплатили более 270 тысяч за курение в запрещенных местах
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцы заплатили более 270 тысяч за курение в запрещенных местах

Сегодня, 13:04ОбществоСтанислав ЛопатинФото: legkopolezno.ru
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