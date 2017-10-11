Волгоградскую область ждет еще один год масштабного ремонта дорог
Серьезной предпосылкой к этому стало участие области в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба губернатора. Сегодня специалисты выполняют 151 мероприятие, ремонт объектов идет в графике, качество не вызывает нареканий комиссии.
Доверие столицы удалось завоевать продуктивной деятельностью в дорожной сфере. Позитивные изменения в состоянии волгоградских магистралей отметил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Волгоград в августе этого года.
За последние три года объемы работ в дорожной отрасли действительно впечатляют: построено 39 асфальтированных дорог к селам и шести объектам сельхозпроизводства. В Волгограде уложено 250 километров нового покрытия, обустроены дорожные подъезды к 90 школам, ремонтируются внутриквартальные проезды.
Горожане с нетерпением ждут завершения реконструкции шоссе Авиаторов и строительства рокадной дороги, которая после открытия станет дублером проспекта Ленина.
- Останавливаться нельзя. Решение, которое принял Президент, а мы понимаем, что оно принималось в сложных, в том числе и экономических, условиях, сегодня позволяет нам приводить дороги в нормативное состояние в регионах. То, что Министерство транспорта России и Росавтодор занимаются координацией работы на самом высоком уровне, — это большой плюс — цитирует пресс-служба губернатора Андрея Бочарова.
Новое покрытие мало уложить, его нужно сохранить. Андрей Бочаров не раз подчеркивал, что из-за существующего разрыва между участками федеральных трасс транзитные большегрузы сегодня идут по городским дорогам.
Колоссальную нагрузку полотно испытывает летом. Асфальт фактически плавится под действием высоких температур, и колеса фур и буквально выдавливают на нем колеи.
Решить проблему можно, построив обход Волгограда — этот вопрос сегодня поддержан Минтрансом РФ и Росавтодором. Строительство объездной дороги выведет транспортную систему региона на новый уровень, считают региональные власти. Сегодня это приоритетный проект, на котором сконцентрировано все внимание.
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