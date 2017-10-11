Волгоградская Госжилинспекция вошла в лидеры федерального рейтинга

Минстрой России подвел итоги работы государственных жилищных инспекций регионов страны за первое полугодие 2017 года.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Госжилнадзора Волгоградской области, лидерами рейтинга, озвученного на видеоселекторе под руководством Главного жилищного инспектора России Андрея Чибиса, стали Оренбургская, Волгоградская, Ивановская и Тверская области. Они будут отмечены благодарственными письмами Минстроя России.

В аутсайдерах рейтинга - жилищные инспекции Саратовской области, Республики Северная Осетия-Алания, Новгородской, Астраханской и Омской областях. Руководству жилинспекций этих регионов будет необходимо в течение суток предоставить план устранения выявленных недостатков. В противном случае Минстрой планирует провести кадровые изменения.

Рейтинг эффективности работы органов жилищного надзора в этом году составлялся по новой методике. Среди главных критериев была информационная открытость инспекций и эффективность реагирования на обращения жителей. Особое внимание уделялось организации работы горячих линий.