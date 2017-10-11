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Волгоградская Госжилинспекция вошла в лидеры федерального рейтинга
Сюжеты:
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Dsc 0003

Волгоградская Госжилинспекция вошла в лидеры федерального рейтинга

Сегодня, 16:11ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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