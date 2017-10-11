В Волгограде улица Глубокоовражная через неделю предстанет в обновленном виде
Сегодня, 16:22ОбществоНаталья ЖурбинаФото: volgadmin.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Центральном районе областного центра завершается ремонт одного из проблемных дорожных объектов - улицы Глубокоовражной.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации города, на участке от границы Ворошиловского района до ул. Володарского протяженность 1,2 км в настоящее время идёт укладка верхнего покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Всего здесь будет обновлено 20,5 тысяч кв. м. дорожного покрытия.
Сейчас на объекте задействованы более двадцати единиц спецтехники.
В связи с дорожными работами движение автотранспорта организовано по полосам. В мэрии Волгограда просят автомобилистов проявить терпение в связи с временными ограничениями и быть внимательными.
Подрядчик планирует завершить все ремонтные работы на Глубокоовражной через неделю.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей