В Волгограде улица Глубокоовражная через неделю предстанет в обновленном виде

В Центральном районе областного центра завершается ремонт одного из проблемных дорожных объектов - улицы Глубокоовражной.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации города, на участке от границы Ворошиловского района до ул. Володарского протяженность 1,2 км в настоящее время идёт укладка верхнего покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Всего здесь будет обновлено 20,5 тысяч кв. м. дорожного покрытия.

Сейчас на объекте задействованы более двадцати единиц спецтехники.

В связи с дорожными работами движение автотранспорта организовано по полосам. В мэрии Волгограда просят автомобилистов проявить терпение в связи с временными ограничениями и быть внимательными.