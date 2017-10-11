В Волгограде санитарный вертолёт сократил время перевозки пациентов вчетверо

За пять месяцев работы волгоградской бригады санитарной авиации на специальном вертолёте были транспортированы уже 160 пациентов из двадцати четырёх районов региона.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, чаще всего вертолёт санавиации совершал вылеты в Камышинский, Михайловский, Суровикинский, Палласовский и Николаевский районы. В основном срочная транспортировка требовалась больным с острым коронарным синдромом, пострадавшим в ДТП и от ожогов, а также пациентам с инсультом и отравлениями. В двадцати пяти случаях помощь требовалась детям.

Благодаря использованию вертолёта время перевозки пациентов из отдалённых районов удалось сократить в четыре раза. К примеру, из Урюпинска в Волгоград борт санавиации добирается за полтора часа, тогда как обычная «скорая» — почти пять часов.