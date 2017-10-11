В Волгограде санитарный вертолёт сократил время перевозки пациентов вчетверо
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, чаще всего вертолёт санавиации совершал вылеты в Камышинский, Михайловский, Суровикинский, Палласовский и Николаевский районы. В основном срочная транспортировка требовалась больным с острым коронарным синдромом, пострадавшим в ДТП и от ожогов, а также пациентам с инсультом и отравлениями. В двадцати пяти случаях помощь требовалась детям.
Благодаря использованию вертолёта время перевозки пациентов из отдалённых районов удалось сократить в четыре раза. К примеру, из Урюпинска в Волгоград борт санавиации добирается за полтора часа, тогда как обычная «скорая» — почти пять часов.
Напомним, вертолёт санитарной авиации прибыл в Волгоград в июне. Для его работы в областном центре оборудованы две площадки — на базе клинической больницы №25 и кардиоцентра. В районах региона для посадки «воздушной скорой» обустроены 33 территории.
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