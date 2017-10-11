В театре Волжского пройдет бал в стиле романа «Мастер и Маргарита»

13-го октября в 21.00 в Волжском драмтеатре состоится костюмированная вечеринка «Бал Воланда».

Идея ее проведения принадлежит ведущей актрисе ВДТ Елене Токаревой.

- Елена очень любит произведение «Мастер и Маргарита», поэтому она предложила представить его именно в таком формате, - рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» председатель художественного совета Волжского драмтеатра Евгения Савкина. - Всем понравилось ее предложение провести вечеринку «Бал Воланда».

В пятницу, 13-го в ВДТ на один вечер оживут легендарные персонажи Булгакова. Гостей бала ждет соответствующее оформление театра, артисты будут читать отрывки из «Мастера и Маргариты», показывать костюмированные номера. Будут также и ди-джей, и танцы.