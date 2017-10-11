В «Старой Сарепте» на Покров волгоградцев научат делать куклу-оберег

14 октября в 16.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится этнографическая программа «Раз в покровский вечерок…».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника, программа будет посвящена православному празднику Покрова.

Посетителей музея ждет посещение русской избы, знакомство с традициями и приметами праздника и участие в мастер-классе по созданию куклы-оберега «Колокольчик».

Покров Пресвятой Богородицы – один из значимых и почитаемых православных праздников. По преданию, более тысячи лет тому назад в осаждаемом Константинополе Богородица явилась молящимся в храме о спасении жителям города и накрыла их своим омофором (головным платом, покрывалом). Город был спасен, а это чудо было занесено в летописи и в честь него был установлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

14 октября нужно непременно простить и забыть былые обиды, самому попросить прощения. Также в этот праздничный день нужно помочь бедным и обездоленным.