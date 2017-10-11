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В «Старой Сарепте» на Покров волгоградцев научат делать куклу-оберег
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В «Старой Сарепте» на Покров волгоградцев научат делать куклу-оберег

Сегодня, 07:35ОбществоНаталья ЖурбинаФото: sdelala-sama.ru
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