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В регионе грибники проведут чемпионат по сбору грибов и мусора
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В регионе грибники проведут чемпионат по сбору грибов и мусора

Сегодня, 10:46ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vladtime.ru
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