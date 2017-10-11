В регионе грибники проведут чемпионат по сбору грибов и мусора

14 октября в природном парке «Цимлянские пески» Чернышковского района состоится открытый чемпионат Волгоградской области по сбору грибов «Грибной охотник»

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в этом году чемпионат проходит уже в седьмой раз, что говорит о его популярности и востребованности.

Организаторы чемпионата - природный парк «Цимлянские пески» и облкомприроды - отмечают, что участники «тихой охоты», помимо сбора грибов, должны будут собрать как можно больше оставленного в лесу мусора. Для этого перед началом соревнований все грибники получат мешки для отходов. Те из них, которые соберут больше мусора, станут победителями чемпионата в номинации «За улучшение экологии лесного массива».

Также грибники будут соревноваться в номинациях «Командное первенство» (среди команд, состоящих из 4-х человек), «Личное первенство»(среди грибников-одиночек) и «Гриб-великан» (среди тех, кто найдет самый большой гриб).