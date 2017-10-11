В Москве архитекторов Волгограда отметили «Серебряным знаком»

С XXV международного фестиваля «Зодчество», который прошел в Москве, волгоградские архитекторы приехали с одной из высших наград: за комплексный подход к благоустройству исторической части Волгограда регион награжден премией «Серебряный знак».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на комитет архитектуры и градостроительства Волгоградской области, обладателями премии волгоградцы стали в номинации «Реализованные проекты благоустройства». «Золото» в этой категории взяли московские зодчие.

Волгоградская делегация принимала участие в смотре-конкурсе «Регионы России. Городская среда» с выставкой «Формирование комфортной городской среды – приоритет развития региона».