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В Москве архитекторов Волгограда отметили «Серебряным знаком»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Москве архитекторов Волгограда отметили «Серебряным знаком»

Сегодня, 15:10ОбществоНаталья ЖурбинаФото: oblarhitektura.volgograd.ru
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