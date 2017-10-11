В Москве архитекторов Волгограда отметили «Серебряным знаком»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на комитет архитектуры и градостроительства Волгоградской области, обладателями премии волгоградцы стали в номинации «Реализованные проекты благоустройства». «Золото» в этой категории взяли московские зодчие.
Волгоградская делегация принимала участие в смотре-конкурсе «Регионы России. Городская среда» с выставкой «Формирование комфортной городской среды – приоритет развития региона».
В экспозиции были представлены проекты благоустройства поймы реки Царица, прилегающей к строящемуся интерактивному музею «Россия. Моя история», проект прибрежной территории, прилегающей к участку строительства Нулевой Продольной магистрали, проект реконструкции мемориального парка у подножия Мамаева Кургана «Аллея России» и другие.
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