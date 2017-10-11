Рейд в Ворошиловском вылился в видеообращение к волгоградским чиновникам

Активисты движения «Велоконтроль» во второй раз совершили поездку по Ворошиловскому району. В этот раз насущными проблемами делились жители его заполотновской части.

Робеть борцы за чистоту и уют не стали — жаловались и высказывали свои пожелания прямо в камеру мобильного телефона. Традиционный видеопротокол поездки вел инициатор «Велоконтроля» Серго Нарсия.

Руководство района просили обратить внимание на состояние мусорных площадок и работу управляющих компаний, многолетние дорожные ямы, через которые не перейти, не перепрыгнуть, опасные открытые канализационные люки.

Фото: Серго Нарсия

А жильцы дома №5 по улице Комитетской предложили взять ситуацию лично на контроль Виталию Лихачеву.

- У нас никудышная ливневая канализация. Вода стоит постоянно, огромная лужа. Ребята (местные жители — прим.ред.) сами ее почистили, вода стоит постоянно, закрыли досками. А когда мы пошли в администрацию, нам сказали «Все к «городу», обращайтесь к «городу». Вам поставят здесь железку». Почему железку нельзя поставить самим и содержать все с порядке? Виталий Викторович Лихачев, нам нужна хорошая ливневка, и чтобы улица обслуживалась, чистилась, - перечисляют жители.

Собственников квартир дома № 66 по улице Буханцева одолевают некультурные студенты железнодорожного техникума. Их поведение старожилы считают из ряда вон выходящим.

- Они нас беспокоят тем, что около подъезда плюют, курят, орут, кричат, - негодует пожилая волгоградка.

Обнаруженные недочеты пошли в фотоотчет, изложены в письменном варианте и направлены в районную администрацию. «Велоконтроль» на слуху несколько месяцев, а уже приносит плоды. Организатор движения Серго Нарсия получил уже два письма от представителей власти с описанием проделанной работы по устранению проблем, на которые жаловались жители.

Фото: Серго Нарсия

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в Красноармейском районе управляющие компании приведут в порядок 5 придомовых территорий, уберут незаконные ларьки и павильоны, восстановят ограждение на детской площадке.

Фото: Серго Нарсия