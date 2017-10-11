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По выходным волгоградские волонтеры знакомят приезжих студентов с городом
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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По выходным волгоградские волонтеры знакомят приезжих студентов с городом

Сегодня, 14:16ОбществоМарина СабадашФото: http://www.vspc34.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2337:2017-09-20-13-52-11&catid=1:last-news&Itemid=14
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