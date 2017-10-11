По выходным волгоградские волонтеры знакомят приезжих студентов с городом

Волонтеры Волгоградского социально-педагогического колледжа начали цикл экскурсий для иногородних студентов. В запланированные выходные они группой отправляются в один из районов города-героя, где показывают приезжим основные достопримечательности.

Самой яркой прогулкой, которую организовала команда добровольцев, стал поход по Центральному району. В путь отправились более 20 человек.

За несколько часов путешественники побывали на площади Павших борцов, у Вечного огня на Аллее Героев, осмотрели руины старой мельницы, музей-панораму «Сталинградская битва»; сделали остановки у здания волгоградского цирка, в детском городском парке, у фонтана «Искусство» на Центральной набережной, зданий речпорта, музыкального и Нового экспериментального театров.

По каждому объекту волонтеры подготовили краткий рассказ-историю. Для интереса «подогрели» экскурсию городскими легендами.

- Для студентов, которые недавно приехали в Волгоград, плохо ориентируются на улицах города, засиделись дома или хотели необычно провести время в приятной компании это мероприятие — отличный шанс. Тем боле, что добровольцы у нас креативные, к примеру, в Центральном районе провели тематическую фотосессию, - сообщили корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волгоградского социально-педагогического колледжа.