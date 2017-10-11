Хабаровск рискует утонуть в снегу из-за нехватки уборочной техники

Грядущей зимой в Хабаровске в уборке от снега будет задействовано максимум 220 единиц спецтехники. Это вдвое меньше, чем требуется на самом деле для очистки дорог.

При этом не вся уборочная техника принадлежит городскому автопарку, который сможет вывести в зимний сезон 132 машины – самосвалы, грейдеры, погрузчики и тракторы. Ожидается, что 86 единиц спецтехники предоставят местные предприятия, сообщает ИА «Восток-Медиа».

По словам заместителя начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Виталия Колтанюка, увеличить автопарк за счет местного бюджета возможности нет. В тоже время в результате активного жилищного строительства растет площадь территории, на которой необходимо работать дорожникам.

«В каждом районе есть механизированная колонна. Чтобы проехать круг по своей территории, машинам требуется от 8 до 16 часов. И это цифры без учета пробок. Чтобы успевать оперативно справляться с последствиями непогоды, количество техники необходимо увеличить, как минимум, вдвое», – пояснил чиновник.

В то же время дорожники заявили о полной готовности к борьбе с наледью на дорогах. В настоящее время на муниципальных складах находится 23 тонны песка. Еще пять тонн будет доставлено к декабрю.