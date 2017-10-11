Хабаровск рискует утонуть в снегу из-за нехватки уборочной техники
При этом не вся уборочная техника принадлежит городскому автопарку, который сможет вывести в зимний сезон 132 машины – самосвалы, грейдеры, погрузчики и тракторы. Ожидается, что 86 единиц спецтехники предоставят местные предприятия, сообщает ИА «Восток-Медиа».
По словам заместителя начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Виталия Колтанюка, увеличить автопарк за счет местного бюджета возможности нет. В тоже время в результате активного жилищного строительства растет площадь территории, на которой необходимо работать дорожникам.
«В каждом районе есть механизированная колонна. Чтобы проехать круг по своей территории, машинам требуется от 8 до 16 часов. И это цифры без учета пробок. Чтобы успевать оперативно справляться с последствиями непогоды, количество техники необходимо увеличить, как минимум, вдвое», – пояснил чиновник.
В то же время дорожники заявили о полной готовности к борьбе с наледью на дорогах. В настоящее время на муниципальных складах находится 23 тонны песка. Еще пять тонн будет доставлено к декабрю.
Кроме песка, городские улицы станут посыпать технической солью, заготовленной в количестве 750 тонн. А также противогололедным реагентом «Бионорд». Дорожники приготовили 250 тонн этого вещества.
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