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Хабаровск рискует утонуть в снегу из-за нехватки уборочной техники
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Хабаровск рискует утонуть в снегу из-за нехватки уборочной техники

Сегодня, 16:26ОбществоСтанислав ЛопатинФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ khabkrai.ru
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