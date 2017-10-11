Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
Анна Кузнецова: «В ОМС надо включить альтернативные методы ранней диагностики туберкулеза»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9a%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b0+gk170 ru

Анна Кузнецова: «В ОМС надо включить альтернативные методы ранней диагностики туберкулеза»

Сегодня, 10:30ОбществоНаталья ЖурбинаФото: gk170.ru
Читайте
также
Миссия выполнима: как семье из Рязани помогли найти могилу павшего солдата
Бесплатная медицина: все дороже и недоступнее
Махать кадилом теперь придётся по закону