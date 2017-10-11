Анна Кузнецова: «В ОМС надо включить альтернативные методы ранней диагностики туберкулеза»

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова в телевизионном интервью журналисту Владимиру Познеру заявила, что она будет добиваться включения в обязательное медицинское страхование альтернативных методов ранней диагностики туберкулеза.

К Анне Кузнецовой неоднократно обращались родители, которые из-за имеющейся у детей аллергии не могут сделать им пробу Манту. Без результата этой реакции, которая позволяет определить наличие в организме возбудителя туберкулеза, детей не принимают в детские сады и школы. В соцсетях создаются группы таких родителей, которые отстаивают право на другие методы ранней диагностики туберкулеза.

Такие альтернативные методы, по словам уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, уже вполне могут заменить традиционную пробу Манту.

- На данный момент мы добились, что такие тесты, как Т-Спот, будут приниматься образовательными и медицинскими организациями в качестве альтернативы пробы Манту, - подчеркнула детский омбудсмен Анна Кузнецова. - Мы совместными усилиями с Минздравом добились того, что пробу Манту официально можно заменить альтернативным методом диагностики на туберкулез.

Правда, это только первый этап решения проблемы - пока остается открытым вопрос об оплате альтернативных тестов, которые очень недешевы.

- Проба Манту входит в ОМС, альтернативные пробы - пока нет, — отметила детский омбудсмен. - Это дорогостоящая процедура. Не все родители могут заплатить 5000 рублей за проведение, скажем, Т-Спот теста. Сейчас изучается вопрос, как много родителей не хотят делать своим детям Манту. Как только соответствующая статистика будет собрана, мы будем добиваться, чтобы альтернативные тесты были включены в ОМС. Мы надеемся, что профильное министерство пойдет нам на встречу в этом вопросе, - заключила Анна Кузнецова.