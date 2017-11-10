Волгоградцы отправили проекты благоустройства центра города на доработку

Волгоградцам презентовали проект благоустройства кварталов царицынской застройки, Сурского сквера, улицы Мира и Комсомольской. В большое слайд-шоу вошли схемы, графические зарисовки, смоделированные на компьютере и полноценные рисунки из серии «как это будет».

Познакомиться с будущим обликом центра города пришли около 70 человек – в основном, это жители домов, расположенных на территории, внесенной в план благоустройства, сюда же пожаловали и общественники.

Обсуждение прошло спокойно – каких-либо громких протестов или возмущения не было. Дело в том, что волгоградцы сами принимали участие в формировании концепции благоустройства: на большом собрании они смотрели планы, выбирали и голосовали за желаемые варианты эскизов, компоновали элементы. Так что презентуемый проект в какой-то степени можно считать совместной работой архитекторов, экспертной группы и жителей.

- Идея состоит в том, чтобы создать единый пешеходный маршрут, объединяющий железнодорожный вокзал и сквер Симбирцева. Он пройдет насквозь через 3 квартала, соединив постройки царицынского времени. Потому что гости города даже не догадываются, что в Волгограде находится такая историческая застройка, совершенно уникальная. Этот бриллиант скрыт от посторонних глаз, - обратился к залу руководитель архитектурного бюро Родион Праздников.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Волгоградцы мыслили более приземлено. Их волновало количество и расположение парковочных мест, где будут располагаться заезды – по плану почти всю благоустраиваемую часть отдадут пешеходам, будет ли возможность у велосипедистов оставить своих железных коней на улице.

- Я не увидел в плане парковки для мотороллеров, мотоциклов, велосипедов, мопедов. Они есть? Учли ли запросы жителей? И как насчет парковок для людей с ограниченными возможностями здоровья? – поинтересовался активист Михаил Соломонов.

- Парковки для велосипедов подразумеваются, только на протяжении улицы Волгодонской их четыре. В целом мы разбили большое количество парковочных мест. Если говорить о стоянке около подъездов, то сейчас можно написать коллективное заявление о том, что есть такая потребность. Все рассмотрим. У нас специфических пожеланий пока не поступало, - ответил Родион Праздников.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Не понравились горожанам и летние кафе-веранды, расположенные во дворах, хотя проектировщики предусмотрели разделение общественной и частной территорий. Они разграничили их высокими живыми изгородями, ширмами под бамбук и прочими дизайнерскими элементами.

- Зачем нам кафе во дворе? Не надо. До утра гуляют, а потом шум-гам на весь квартал. Спать невозможно, - возмутились участники собрания.

Представители разработчика пообещали скорректировать зоны и предложить что-то взамен.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- А туалеты общественные будут? Потому что сейчас в Центральном районе они есть только около строящегося храма. Сейчас прохожие и в школу искусств просятся, мол, пустите, а они не имеют право пускать, бесстыжие идут в подъезды, - поступил вопрос от местной жительницы.

- Вопрос с туалетами решен. Один из них, к примеру, появится в сувенирной лавке, к чемпионату мира установят мобильные туалеты. Не волнуйтесь, - обнадежил руководитель департамента по архитектуре и градостроительству администрации Волгограда Эдвин Петров.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Обсуждение длилось около 3 часов. Когда все зоны были рассмотрены, собравшиеся написали на специальных бланках свои пожелания, оставили контактные телефоны. Теперь проект вновь отправится на доработку, а после будет еще раз представлен жителям.

В целом волгоградцы дали положительную оценку проекту благоустройства центральной части города. Во дворах посадят много зелени, в том числе и хвойных пород, улицы украсит терракотовая брусчатка четырех видов. Изюминкой станут арт-объекты, фонтаны и цветники сложной конструкции.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Проект подготовлен в рамках федеральной программы формирование комфортной городской среды. Волгоград вошел в число 40 городов России, она будет реализована. Общая сумма финансирования составит порядка 40 млрд рублей из общероссийского бюджета, предполагается, что наш город получит на благоустройство дворов и общественных пространств порядка 200-300 млн рублей.