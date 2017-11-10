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Волгоградцы отправили проекты благоустройства центра города на доработку
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцы отправили проекты благоустройства центра города на доработку

Сегодня, 12:40ОбществоМарина Сабадаш
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