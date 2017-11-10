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Волгоградцам покажут Сталинградскую битву в эскизах и фронтовых зарисовках
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцам покажут Сталинградскую битву в эскизах и фронтовых зарисовках

Сегодня, 07:34ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/volgogradmuseum
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