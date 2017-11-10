Волгоградцам покажут Сталинградскую битву в эскизах и фронтовых зарисовках
Сегодня, 07:34ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/volgogradmuseum
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
17 ноября в выставочном зале музея ИЗО состоится открытие выставки «Сталинградская хроника». Волгоградцы увидят фронтовые зарисовки и первые художественные произведения, созданные сразу после легендарного сражения.
«Сталинградская хроника» - межмузейный выставочный проект, для которого произведения из своих фондов представили, помимо самого музея изобразительных искусств, музей-заповедник «Сталинградская битва» и московский Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Благодаря этому у волгоградцев есть возможность увидеть Сталинградское сражение глазами художников - очевидцев событий тех далеких и героических лет.
На выставке представлены более 120 графических и живописных произведений 26 советских художников. Среди них, к примеру, созданные здесь летом 1943 года акварели известной художницы по фарфору З.И. Зайончковской.
Выставка «Сталинградская хроника» будет работать до 18 декабря 2017 года.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей