Волгоградцам покажут Сталинградскую битву в эскизах и фронтовых зарисовках

17 ноября в выставочном зале музея ИЗО состоится открытие выставки «Сталинградская хроника». Волгоградцы увидят фронтовые зарисовки и первые художественные произведения, созданные сразу после легендарного сражения.

«Сталинградская хроника» - межмузейный выставочный проект, для которого произведения из своих фондов представили, помимо самого музея изобразительных искусств, музей-заповедник «Сталинградская битва» и московский Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Благодаря этому у волгоградцев есть возможность увидеть Сталинградское сражение глазами художников - очевидцев событий тех далеких и героических лет.

На выставке представлены более 120 графических и живописных произведений 26 советских художников. Среди них, к примеру, созданные здесь летом 1943 года акварели известной художницы по фарфору З.И. Зайончковской.