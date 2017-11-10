Волгоградские учителя освоили «астрономический минимум»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, курсы прошли 23 учителя общеобразовательных школ. Они познакомились с современными методами астрономических исследований, элементами практической астрономии, изучили строение и эволюцию Солнечной системы. Все расходы по обучению педагогов взял на себя университет.
Все учителя, прошедшие курсы, в течение ближайшего учебного года смогут пользоваться бесплатными консультациями и программно-методической поддержкой. Им также окажут помощь в подготовке школьных олимпиад по астрономии. По словам самих педагогов, программа оказалась по-настоящему полезной и интересной.
Напомним, с начала текущего учебного года астрономия стала обязательным для изучения предметом в российских школах. Поскольку далеко не все образовательные учреждения оснащены необходимым для её преподавания оборудованием, Минобром предусмотрен «переходный период» до 1 января 2018 года — до этого периода науку о небесных телах будут вводить в школах постепенно.
+7 937 708 14 50