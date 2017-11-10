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Волгоградские учителя освоили «астрономический минимум»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградские учителя освоили «астрономический минимум»

Сегодня, 11:18ОбществоНикита ДробныФото: e-w-e.ru
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