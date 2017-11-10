Волгоградские учителя освоили «астрономический минимум»

В Волгоградском государственном университете прошло вручение удостоверений о повышении квалификации учителям, освоившим программу «Астрономический минимум». Теперь педагоги смогут полноценно преподавать астрономию школьникам.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, курсы прошли 23 учителя общеобразовательных школ. Они познакомились с современными методами астрономических исследований, элементами практической астрономии, изучили строение и эволюцию Солнечной системы. Все расходы по обучению педагогов взял на себя университет.

Все учителя, прошедшие курсы, в течение ближайшего учебного года смогут пользоваться бесплатными консультациями и программно-методической поддержкой. Им также окажут помощь в подготовке школьных олимпиад по астрономии. По словам самих педагогов, программа оказалась по-настоящему полезной и интересной.