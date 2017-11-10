Волгоградские спасатели получили 350 единиц нового оборудования

Обновление материально-технической базы стало результатом договоренности, достигнутой Андреем Бочаровым с руководством МЧС РФ во время заседания правительственной комиссии в августе нынешнего года, на котором обсуждался ход ликвидации последствий ландшафтных пожаров, охвативших Волгоградскую область .

Среди оборудования, которое получили волгоградские спасатели - современные компрессоры высокой мощности, осветительные приборы для работы в ночное время, модифицированные отбойные молотки. По словам руководителя региональной аварийно-спасательной службы, все это поможет личному составу оперативно предупреждать и ликвидировать чрезвычайные ситуации, возникающие на территории региона.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, сертификат на безвозмездное получение дополнительного оборудования руководителю спасательного подразделения Илье Будиловскому передал эксперт по технической помощи МОГО Жан-Шарль Дедо.

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