Волгоградские школьники защитили честь и достоинство невиновного политика

В Ворошиловском районе прошел отборочный этап проекта «Учебные суды». Разобраться в сложных делах решились более 150 старшеклассников из школ города.

Как и положено, к заседаниям велась большая подготовка. Ребята изучали полученные от организаторов материалы, вникали в законодательную базу, прорабатывали сценарий судебного процесса – аргументы и контраргументы.

В день «Х» 11 команд собрались на одной площадке, чтобы восстановить справедливость. Предстояло рассмотреть спорный вопрос о комментариях в соцсети, решить, имеет ли право на регистрацию политическая партия, защитить право на женский труд, а самым динамичным стал процесс, в котором надо было отстоять честь и достоинство невинного политика.

Фото: Молодежный центр Ворошиловского района Волгограда

Фото: Молодежный центр Ворошиловского района Волгограда

Здесь в «игру» вступили даже приглашенные эксперты - юристы с ученой степенью, действующие судьи, адвокаты, преподаватели вузов, юристы-практики, представители органов исполнительной и законодательной власти.

- Они, конечно, задавали наводящие вопросы, по ходу проверяли знания истцов и ответчиков, просили прокомментировать, почему так, даже спорили. Были команды с отличной подготовкой, которые удивили даже профессионалов – им оставалось только разводить руками. – рассказала специалист Молодежного центра Ворошиловского района – учреждение занималось подготовкой мероприятия, Дарья Митина.

Фото: Молодежный центр Ворошиловского района Волгограда

Фото: Молодежный центр Ворошиловского района Волгограда

Фото: Молодежный центр Ворошиловского района Волгограда

В финал проекта вышли две команды. Больше всего баллов набрали старшеклассники школы № 3 Тракторозаводского района и № 101 Дзержинского. Они уже получили отдельное задание и работают над ним. Финальные слушания назначены на 15 ноября.