Волгоградские активисты ОНФ обсудят итоги работы за год на конференции
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на областной исполком ОНФ, общественники планируют озвучить информацию о том, как в течение года исполнялись проекты «Генеральная уборка», «Карта убитых дорог», «Народная оценка качества» и «Равные возможности — детям». Их координаторы расскажут о трудностях, с которыми столкнулись при исполнении своих задач, обозначат основные задачи на следующий год.
Среди главных вопросов, которыми волгоградские активисты ОНФ намерены заняться в будущем году — комплексное озеленение города и контроль за работой по благоустройству дворов, в ходе которого общественники вынуждены преодолевать множество проблем.
— В первую очередь, главный принцип проекта «Формирование комфортной городской среды», касающийся учета мнений и пожеланий граждан, не реализован в городе в полном объёме. В ходе регулярных рейдов, проводимых экспертами ОНФ по взятым на контроль дворам, мы слышим массу замечаний жителей дворов, касающихся низкого качества и затягивания сроков выполнения работ подрядчиками. Кроме того, большой проблемой является и несогласованность структур при планировании работ, когда, например, после укладки нового асфальта во дворе его разрывают для проведения ремонтных работ, — пояснил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Волгоградской области Геннадий Мурылёв.
Определённые проблемы сохраняются также в сферах экологии и ремонта дорог. О них на конференции расскажут координаторы проектов «Генеральная уборка» и «Карта убитых дорог» Константин Глушенок и Армен Оганесян. Замечания активистов лягут в основу общественных предложений, которые представители ОНФ передадут губернатору Андрею Бочарову.
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