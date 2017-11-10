Волгоградские активисты ОНФ обсудят итоги работы за год на конференции

В Волгоградском государственном университете 20 ноября пройдёт конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта. На ней активисты обсудят итоги работы по приоритетным проектам.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на областной исполком ОНФ, общественники планируют озвучить информацию о том, как в течение года исполнялись проекты «Генеральная уборка», «Карта убитых дорог», «Народная оценка качества» и «Равные возможности — детям». Их координаторы расскажут о трудностях, с которыми столкнулись при исполнении своих задач, обозначат основные задачи на следующий год.

Среди главных вопросов, которыми волгоградские активисты ОНФ намерены заняться в будущем году — комплексное озеленение города и контроль за работой по благоустройству дворов, в ходе которого общественники вынуждены преодолевать множество проблем.

— В первую очередь, главный принцип проекта «Формирование комфортной городской среды», касающийся учета мнений и пожеланий граждан, не реализован в городе в полном объёме. В ходе регулярных рейдов, проводимых экспертами ОНФ по взятым на контроль дворам, мы слышим массу замечаний жителей дворов, касающихся низкого качества и затягивания сроков выполнения работ подрядчиками. Кроме того, большой проблемой является и несогласованность структур при планировании работ, когда, например, после укладки нового асфальта во дворе его разрывают для проведения ремонтных работ, — пояснил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Волгоградской области Геннадий Мурылёв.