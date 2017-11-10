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Волгоградские активисты ОНФ обсудят итоги работы за год на конференции
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградские активисты ОНФ обсудят итоги работы за год на конференции

Сегодня, 13:51ОбществоНикита ДробныФото: Пресс-служба отделения ОНФ в Волгоградской области
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