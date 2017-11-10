Волгоградская прокуратура защитила орлов и соколов от незаконной продажи

Красноармейский районный суд Волгограда удовлетворил исковые требования прокуратуры и признал запрещённой к распространению в России информацию, размещённую на трёх веб-сайтах. На этих ресурсах пользователям предлагали приобрести редких птиц, занесённых в Красную книгу.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, доступ на все три сайта не требовал предварительной регистрации или пароля. В нелегальных «онлайн-магазинах» продавали хищных птиц, входящих в перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов — орлов и соколов. Среди них были занесённые в Красную книгу кречет, беркут, балобан и сапсан.