Волгоградская прокуратура защитила орлов и соколов от незаконной продажи
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, доступ на все три сайта не требовал предварительной регистрации или пароля. В нелегальных «онлайн-магазинах» продавали хищных птиц, входящих в перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов — орлов и соколов. Среди них были занесённые в Красную книгу кречет, беркут, балобан и сапсан.
Между тем незаконный оборот особо ценных диких животных — это уголовное преступление, и распространение информации о продаже хищных птиц в Интернете подпадало под данное определение. В связи с этим прокуратура Красноармейского района обратилась в суд с иском о признании сведений, размещённых на всех трёх сайтах, запрещёнными. Требования правоохранительного ведомства были полностью удовлетворены. Доступ на сайты, где велась торговля живыми орлами и соколами, уже заблокирован Роскомнадзором.
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