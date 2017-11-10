Волгоград отмечает 56 лет со дня переименования города

Ровно 56 лет назад, 10 ноября 1961 года, Волгоград получил своё нынешнее название. В рамках кампании по десталинизации областной центр сменил имя и вместо «города Сталина» стал просто «городом на Волге».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», постановление о переименовании Сталинграда в Волгоград и Сталинградской области — в Волгоградскую принял Верховный Совет РСФСР. В значительной степени за этим решением стоял первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв, проводивший кампанию по развенчанию культа личности Сталина. Вскоре после смены названия города в Волгограде началось активное строительство новых заводов, мостов и жилья, а в 1967 году было завершено возведение мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Именно в этот период город стал приобретать свой современный вид.

Впрочем, решение о переименовании Сталинграда в Волгоград одобрили далеко не все. Споры о том, какое название подходит «городу на Волге» лучше всего, не утихают до сих пор. Совсем недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе предложил вернуть областному центру его первое историческое имя «Царицын». Как ни странно, Волгоград вновь периодически становится «городом-героем Сталинградом»: в памятные даты, связанные со Сталинградской битвой, он официально называется именно так.