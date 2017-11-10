Волгоград отмечает 56 лет со дня переименования города
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», постановление о переименовании Сталинграда в Волгоград и Сталинградской области — в Волгоградскую принял Верховный Совет РСФСР. В значительной степени за этим решением стоял первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв, проводивший кампанию по развенчанию культа личности Сталина. Вскоре после смены названия города в Волгограде началось активное строительство новых заводов, мостов и жилья, а в 1967 году было завершено возведение мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Именно в этот период город стал приобретать свой современный вид.
Впрочем, решение о переименовании Сталинграда в Волгоград одобрили далеко не все. Споры о том, какое название подходит «городу на Волге» лучше всего, не утихают до сих пор. Совсем недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе предложил вернуть областному центру его первое историческое имя «Царицын». Как ни странно, Волгоград вновь периодически становится «городом-героем Сталинградом»: в памятные даты, связанные со Сталинградской битвой, он официально называется именно так.
Стоит отметить, что большинству горожан название «Волгоград» нравится. По данным соцопросов, против очередного переименования города выступают 67-70% жителей. За возвращение областному центру героического имени «Сталинград» высказываются от 14% до 22% жителей (в основном представители старшего поколения и сторонники КПРФ), и только 2-5% опрошенных хотели бы жить в Царицыне.
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