В Волгограде ночью мотострелки уничтожили условных бандитов в военгородке

Для усиления группы антитеррора были выделены дополнительные силы, в том числе две боевые машины пехоты БМП-3. Их экипажи создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих. В это время личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условных террористов.

Согласно поставленной задаче, группа из 50 военнослужащих блокировала и уничтожила условное незаконное вооруженное формирование, которое проникло на территорию военного городка и пыталось захватить штаб соединения, сообщили в пресс-службе ЮВО.

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