В Волгограде ночью мотострелки уничтожили условных бандитов в военгородке
Сегодня, 10:25ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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Минувшей ночью было поднято по тревоге подразделение антитеррора мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде.
Согласно поставленной задаче, группа из 50 военнослужащих блокировала и уничтожила условное незаконное вооруженное формирование, которое проникло на территорию военного городка и пыталось захватить штаб соединения, сообщили в пресс-службе ЮВО.
Для усиления группы антитеррора были выделены дополнительные силы, в том числе две боевые машины пехоты БМП-3. Их экипажи создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих. В это время личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условных террористов.
В ходе учения военнослужащие отработали приемы рукопашного боя, действия по идентификации обнаруженных самодельных взрывных устройств и порядок оказания первой медицинской помощи раненым.
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