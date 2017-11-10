В Волгограде на 14 дворовых спортивных комплексов станет больше

Новые спортивно-игровые объекты с уличными тренажерами, турниками, футбольными воротами и другими спортивными элементами будут установлены до конца этого года.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, комплексы закуплены департаментом ЖКХ и ТЭК на средства, сэкономленные в результате экономии, которая стала возможной в ходе проведения конкурсных процедур при выборе подрядчиков по благоустройству дворов.

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