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В Волгограде на 14 дворовых спортивных комплексов станет больше
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде на 14 дворовых спортивных комплексов станет больше

Сегодня, 15:09ОбществоНаталья ЖурбинаФото: volgadmin.ru
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