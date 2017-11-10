В Волгограде бесплатно и без записи можно проверить свое здоровье
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета здравоохранения Волгоградской области, данный проект диспансеризация выходного дня проходит в регионе четвертый месяц, и судя по статистике, акция приносит определенные результаты. По итогам осмотров на дополнительное обследование направлены порядка двух с половиной тысяч человек.
11 ноября диагностику можно будет пройти с 8:00 до 14:00 бесплатно и без предварительной записи в следующих медучреждениях Волгограда: поликлиниках № 12, 4, 28, 20, 1, 5, 3 и в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц скорой помощи № 7 и 15.
Пациенты смогут сдать анализ крови, измерить артериальное давление, пройти электрокардиографию.
Следующая акция «Диспансеризация выходного дня» состоится 9 декабря.
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