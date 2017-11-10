В центре Волгограда проходит строевой смотр сил правопорядка
Сегодня, 12:29ОбществоСергей МатанцевФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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В эти минуты в Волгограде на площади Павших борцов проходит открытый строевой смотр личного состава Управления МВД России по Волгоградской области.
Торжественное мероприятие приурочено к 100-летию советской милиции началось ровно в полдень. Смотр закончится разводом сил и средств, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка на территории г.Волгограда.
Последний раз столь масштабное торжественное мероприятие с построением личного состава волгоградские полицейские проводили 14 апреля - в день очередной годовщины образования региональных правоохранительных органов.
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Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru
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