В центре Волгограда проходит строевой смотр сил правопорядка

Торжественное мероприятие приурочено к 100-летию советской милиции началось ровно в полдень. Смотр закончится разводом сил и средств, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка на территории г.Волгограда.

В эти минуты в Волгограде на площади Павших борцов проходит открытый строевой смотр личного состава Управления МВД России по Волгоградской области.

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