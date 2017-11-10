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Уик-энд: хаски в упряжках, праздник гурманов и фотосеcсия с Кубком мундиаля
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Уик-энд: хаски в упряжках, праздник гурманов и фотосеcсия с Кубком мундиаля

Сегодня, 14:33ОбществоНаталья ЖурбинаФото: novostivolgograda.ru
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