Уик-энд: хаски в упряжках, праздник гурманов и фотосеcсия с Кубком мундиаля

На предстоящие выходные 11 и 12 ноября не приходится каких больших праздничных дат, но это не значит, что выходные будут серыми и скучными. Напротив, уик-энд объединит и спортивные, и культурно-развлекательные проекты, а самые интересные из них ИА «НовостиВолгограда.ру» представляет вашему вниманию.

На этой неделе в Волгоград прибыл Официальный Кубок чемпионата мира по футболу. Его презентация прошла ярко и торжественно на строящемся стадионе «Волгоград-Арена». Кубок уже побывал в академии физкультуры, парке «Семейный» Дзержинского района. В предстоящие выходные 11 и 12 ноября посмотреть на главный спортивный трофей - 6 с лишним килограммов чистого 18-каратного золота, между прочим! - и сфотографироваться с ним волгоградцы смогут в ТРК «Комсомол».

Кубок мундиаля примет участие и в отборочных соревнованиях фестиваля Южного Федерального округа «Каждый ребенок достоин пьедестала!». Его проводит Благотворительный фонд Елены Исинбаевой, которая поприветствует участников фестиваля вместе с главой Волгограда Андреем Косолаповым, официальным представителем FIFA Лукасом Раховым. Соревнования, которые пройдут в ФОКе «Спартанец», соберут 150 воспитанников 10 школ-интернатов Волгоградской области. После торжественного открытия фестиваля 11 ноября в 10:00 ребятам представят Официальный Кубок чемпионата мира по футболу. А 12 ноября в 12:00 состоится церемония награждения победителей.

В течение двух выходных дней — 11 и 12 ноября - в Красноармейском районе на территории Чапурниковской балки, рядом с детским лагерем «Орлёнок», состоятся вторые ежегодные соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта в Волгограде «Шелковый Путь—2017». Гонки обещают быть зрелищными - сибирские хаски, аляскинские маламуты, самоеды и собаки других пород, «запряженные» в велосипеды или скутеры, управляемые подготовленным специалистом, будут соревноваться на скорость, выносливость и командный дух.«Шелковый Путь—2017» стартует 11 ноября в 9 часов. Но вначале участников ждет ветконтроль и прочие оргмероприятия, а сама гонка начнется в 13:15. На следующий день, 12 ноября в 14:00 состоится награждение победителей и закрытие соревнований.

В субботу 11 ноября ожидается еще одно оригинальное мероприятие, которое пройдет в Красноармейском районе. В 16:00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет вечеринка, посвященная дню рождения сосиски - «Сосиска пати». Гастрономический проект объединит кулинарный мастер-класс, угощение, работу интерактивных площадок и фотозону. Гостям праздника расскажут интересные подробности о сосисках и раскроют секрет появления хот-дога в России.

Если хотите больше узнать об особенностях национальной культуры, то милости просим в выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств им. Машкова. В субботу, 11 ноября, в 17:00 состоится творческий вечер «Люди современного искусства», организованный армянской диаспорой, который откроет волгоградцам много нового о национальной поэзии, музыке, живописи.

В этот же день в 17 часов в Волжском, в выставочном зале им. Г.В.Черноскутова пройдет мастер-класс, участники которого под руководством профессионального художника создадут свои версии работы Ван Гога «Пшеничное поле с кипарисами». Напомним, в Волжском продолжает работу выставка репродукций великого голландца «Ван Гог. Симфония цвета».