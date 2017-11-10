Семьи погибших полицейских возложили цветы к стеле «Солдатам правопорядка»
Сегодня, 13:36ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – 100-летия советской милиции в областном Главке МВД прошла традиционная встреча с семьями стражей порядка, погибших при выполнении служебных обязанностей.
Главный полицейский региона Александр Кравченко выразил добрые слова в адрес тех, кто сложил свои жизни, защищая Родину, и заверил, чтоб память о них всегда будет жива.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, руководители силовых структур региона, приглашенные на памятное мероприятие, пожелали членам семей погибших сотрудников здоровья и мирного неба над головой.
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
Встреча завершилась возложением цветов к стеле памяти «Солдатам правопорядка».
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