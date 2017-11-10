Семьи погибших полицейских возложили цветы к стеле «Солдатам правопорядка»

10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – 100-летия советской милиции в областном Главке МВД прошла традиционная встреча с семьями стражей порядка, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Главный полицейский региона Александр Кравченко выразил добрые слова в адрес тех, кто сложил свои жизни, защищая Родину, и заверил, чтоб память о них всегда будет жива.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, руководители силовых структур региона, приглашенные на памятное мероприятие, пожелали членам семей погибших сотрудников здоровья и мирного неба над головой.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф