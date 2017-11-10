С улиц Тракторозаводского района Волгограда исчезли 100 киосков
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, места под такие объекты нередко выделялись по непрозрачным схемам. В результате ларьки и киоски появлялись даже во дворах многоквартирных домов, на пешеходных дорожках, в парках и скверах, а их неприглядный внешний вид портил облик города. Кроме того, павильоны нередко размещались на инженерных сетях – газопроводах, трубопроводах, что создавало угрозу безопасности жителей.
- Все эти объекты были исключены из новой схемы размещения, в настоящее время организованы работы по их демонтажу, – сообщила начальник экономического отдела администрации Тракторозаводского района Ирина Гончарова.
На месте демонтированных киосков ведутся работы по благоустройству и укладке тротуарной плитки. На месте старых киосков появились торговые галереи - все торговые объекты здесь выполнены в едином архитектурном стиле.
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