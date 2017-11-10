С улиц Тракторозаводского района Волгограда исчезли 100 киосков

С начала года более 20 хозяйствующих субъектов привлечено к административной ответственности за незаконное размещение нестационарных торговых объектов на улицах Тракторозаводского района. Около 100 таких объектов, размещенных незаконно, уже демонтированы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, места под такие объекты нередко выделялись по непрозрачным схемам. В результате ларьки и киоски появлялись даже во дворах многоквартирных домов, на пешеходных дорожках, в парках и скверах, а их неприглядный внешний вид портил облик города. Кроме того, павильоны нередко размещались на инженерных сетях – газопроводах, трубопроводах, что создавало угрозу безопасности жителей.

- Все эти объекты были исключены из новой схемы размещения, в настоящее время организованы работы по их демонтажу, – сообщила начальник экономического отдела администрации Тракторозаводского района Ирина Гончарова.