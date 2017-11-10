С декабря кадастровая палата региона прекратит прием заявителей в офисах
Закрытие окон связано с реализацией дорожной карты «Повышение государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации.
По информации пресс-службы администрации Волжского, функции приема и выдачи документов, связанных с государственной регистрацией прав и кадастровым учетом, теперь будут осуществлять многофункциональные центры (МФЦ). Также можно подать заявление в электронном виде на портале Росреестра, тогда сроки выполнения работ будут минимальны.
Стоит отметить, что с передачей соответствующих полномочий в МФЦ государственную регистрацию по-прежнему будут осуществлять специалисты Управления Росреестра по Волгоградской области.
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