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С декабря кадастровая палата региона прекратит прием заявителей в офисах
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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С декабря кадастровая палата региона прекратит прием заявителей в офисах

Сегодня, 10:06ОбществоСтанислав ЛопатинФото: prim.opora.ru
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