Ровно век на страже правопорядка: полицейские отмечают профессиональный праздник
Однако понадобилось еще 45 лет, чтобы 10 ноября стало официальной праздничной датой для всех полицейских (милиционеров). Произошло это в 1962-м году после Указа Президиума Верховного Совета СССР.
У сегодняшнего праздника стражей порядка можно рассмотреть и более древние корни, если копнуть поглубже. Изначально история Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации берет начало еще с 1715-го года, когда Петр I создал такую службу и назвал ее «полицией», что означает «управление государством».
В современных условиях полиции отведена важнейшая для государства роль охраны правопорядка. Этим в той или иной мере занимаются сотрудники каждого подразделения полиции – начиная от дорожных полицейских и блюстителей порядка на улицах – ППС, до управлений по борьбе с экономическими преступлениями, коррупцией, наркобизнесом, экстремизмом и, конечно же, сыщики уголовного розыска.
Все эти направления деятельности успешно осуществляют и сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области, ежедневно выявляющие и раскрывающие преступления. Цифры за 9 месяцев говорят о стабильно высокой раскрываемости. Из 30 тысяч преступлений раскрыто более половины (52%), а среди тяжких преступлений этот показатель находится на уровне 60%.
В честь праздничной даты сегодня в 12:00 на площади Павших Борцов начнется общегарнизонный развод строевых подразделений полиции ГУ МВД России по Волгоградской области.
По традиции под звуки гимна состоится торжественное построение командиров и личного состава ГУ МВД России по Волгоградской области, войск национальной гвардии, курсантов Волгоградской академии МВД России. А затем руководство ГУ МВД региона наградит сотрудников, отличившихся на службе.
+7 937 708 14 50