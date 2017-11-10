Ровно век на страже правопорядка: полицейские отмечают профессиональный праздник

Сегодня сотрудники органов внутренних дел по всей стране отмечают юбилейную дату. Ровно 100 лет назад в 1917-м принято постановление НКВД РСФСР «О рабочей милиции». Именно тогда было положено начало правоохранительной системе сначала Советской России, затем СССР и, наконец, Российской Федерации.

Однако понадобилось еще 45 лет, чтобы 10 ноября стало официальной праздничной датой для всех полицейских (милиционеров). Произошло это в 1962-м году после Указа Президиума Верховного Совета СССР.

У сегодняшнего праздника стражей порядка можно рассмотреть и более древние корни, если копнуть поглубже. Изначально история Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации берет начало еще с 1715-го года, когда Петр I создал такую службу и назвал ее «полицией», что означает «управление государством».

В современных условиях полиции отведена важнейшая для государства роль охраны правопорядка. Этим в той или иной мере занимаются сотрудники каждого подразделения полиции – начиная от дорожных полицейских и блюстителей порядка на улицах – ППС, до управлений по борьбе с экономическими преступлениями, коррупцией, наркобизнесом, экстремизмом и, конечно же, сыщики уголовного розыска.

Все эти направления деятельности успешно осуществляют и сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области, ежедневно выявляющие и раскрывающие преступления. Цифры за 9 месяцев говорят о стабильно высокой раскрываемости. Из 30 тысяч преступлений раскрыто более половины (52%), а среди тяжких преступлений этот показатель находится на уровне 60%.

В честь праздничной даты сегодня в 12:00 на площади Павших Борцов начнется общегарнизонный развод строевых подразделений полиции ГУ МВД России по Волгоградской области.