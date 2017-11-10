Российский сатирик Михаил Задорнов скончался от онкозаболевания
Актер долгое время страдал от онкологического заболевания. Обострение болезни известного сатирика произошло летом 2016 года, из-за чего Задорнов отменил все гастроли, сообщает газета «Известия».
Проведенная в Германии операция помогла улучшить состояние Задорнова. Курс реабилитации он проходил в Прибалтике.
В июне 2017 года стало известно, что Задорнов прекратил курс лечения, и болезнь победила. Сатирик скончался на 70-ом году жизни (родился 21 июля 1948 года).
Михаил Задорнов является автором более десяти книг, в том числе лирических и сатирических рассказов. Известен своими концертами-монологами, в которых часто высмеивал западный образ жизни.
Даже в последние свои дни он продолжал делиться своими наблюдениями с пользователями соцсетей.
«Да, на Западе любят точность. Если в американском магазине будет лежать сто разновидностей ножей, то каждому ножу они дадут свое название. Нам это не надо. Наш язык бесконечно сочетаем, так что у нас с ценниками нет никаких проблем», – писал в соцсети Задорнов 31 октября.
Последний раз на свою страницу в ВКонтакте сатирик заходил 7 ноября в 11.51.
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