Построение в честь 100-летия полиции завершилось награждением сотрудников

Сегодня ровно в полдень личный состав ГУ МВД региона, сотрудников Волгоградской академии МВД, Росгвардии и общественных формирований выстроился на площади Павших Борцов.

Под звуки российского гимна стражи правопорядка вытянулись по стойке смирно. С профессиональным праздником подразделения полиции ГУ МВД России по региону и войск национальной гвардии РФ по Волгоградской области поздравили руководство области и правоохранительных органов.

- Заступая на дежурство по охране порядка, выполняя служебно-боевые задачи, вы обеспечиваете правопорядок и общественную безопасность на территории Волгоградской области. Мы уверены, что ваш профессионализм, ответственность, организованное взаимодействие с вашими коллегами из правоохранительного блока, спецслужб, органов власти, общественности и жителями Волгоградской области позволят вам и дальше выполнять поставленные задачи – как всегда, на самом высоком уровне, — сказал Андрей Бочаров.

Главный полицейский региона особенно подчеркнул важность взаимодействия с другими правоохранительными ведомствами и слаженность работы различных подразделений силовиков.

- Благодаря конструктивному межведомственному взаимодействию на территории региона поддерживаются должный порядок и безопасность, - отметил Александр Кравченко. Он также пожелал своим сотрудникам всегда возвращаться с заданий к своим семьям живыми и здоровыми.Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов органов внутренних дел.

- Многие из присутствующих здесь являются вашими учениками, - отметил Александр Кравченко.

Затем началась приятная для отличившихся сотрудников процедура награждения. Полицейские, продемонстрировавшие высокий профессионализм в ходе раскрытия преступлений и охраны правопорядка, получили грамоты, благодарственные письма и медали от руководства, а также Следственного комитета, аппарата полпреда президента РФ в ЮФО и областных властей. В общей сложности различными наградами были отмечены около 50 полицейских. Среди них - несколько очаровательных женщин полицейских.

Несмотря на праздничный день и юбилейную дату — столетие советской милиции, почти все собравшиеся полицейские после завершения торжественного мероприятия вновь заступили на службу.