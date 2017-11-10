Отфутболенные: по всей России студентов выселят из общежитий на время ЧМ

Информация о массовом выселении российских студентов из общежитий на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в очередной раз подтвердилась. С рекомендацией частично освободить помещения для полицейских и сотрудников Росгвардии к руководству вузов обратились Минобрнауки и оргкомитет «Россия-2018».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «Новые Известия», выселение грозит студентам как минимум в четырёх российских городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске. Ранее нашему изданию стало известно, что аналогичные рекомендации поступили и в несколько волгоградских вузов. О грядущем расселении общежитий как о неизбежном факте уже говорят студенты ВолгГТУ, ВГСПУ и ВолгГМУ. Известно, что одно из общежитий ВГСПУ полностью отдадут под проживание полицейских; из-за чемпионата мира в университетах сдвинутся сроки сдачи сессий и защиты дипломов. Данную информацию подтвердили в пресс-службе администрации Волгограда.

Хотя по закону студентам должны обязательно предоставить компенсационные места в других общежитиях, никакой информации о том, что это действительно будет сделано, на сегодняшний день не поступало. Расселение гарантированно не коснётся только студентов-иностранцев, которых невозможно никуда переместить.

Согласно публикации «Новых Известий», спустя почти два месяца после появления первых сообщений о планируемом выселении на ситуацию наконец отреагировал Российский студенческий союз (РСС). Его глава Василий Михайлов, в частности, заявил, что «ультимативная форма решения проблемы с нарушением прав граждан провоцирует рост социальной напряжённости» и что «принудительное выселение студентов из общежитий, в том числе и на каникулах, когда многие проходят практику или работают, незаконно».

Большинство вузов, которые намерены разместить в своих общежитиях полицейских и сотрудников Росгвардии, уже изменили свои программы в соответствии с запросом Минобрнауки. Многие университеты перешли на шестидневную учебную неделю, чтобы все учащиеся успели освоить курсы в положенные сроки, до предварительной сдачи сессии. Студенты нескольких вузов Волгограда подтвердили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», что в этом семестре у них впервые появились субботние пары.