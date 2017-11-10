Депутаты предложили избавить россиян от расходов на установку счётчиков

Члены комитетов Госдумы по экономической политике и по природным ресурсам предложили обязать поставщиков энергоресурсов устанавливать в квартирах россиян счётчики на воду, газ и электричество за собственный счёт. По замыслу депутатов, это избавит жителей страны от лишних расходов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «Известия», на сегодняшний день примерно 30% жильцов вообще не имеют приборов учёта, поэтому им приходится платить за коммунальные услуги по нормативам, которые, как правило, выше среднедушевого потребления коммунальных ресурсов, плюс к ним применяется повышающий коэффициент. В итоге такие граждане платят за услуги ЖКХ по завышенным тарифам. Если новый законопроект будет успешно принят, то управляющие компании за свои средства установят в каждой квартире все необходимые счётчики.

«Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учета на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учёта ставит тот, кто в этом заинтересован», — гласит пояснительная записка к законопроекту.