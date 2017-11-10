Депутаты предложили избавить россиян от расходов на установку счётчиков
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «Известия», на сегодняшний день примерно 30% жильцов вообще не имеют приборов учёта, поэтому им приходится платить за коммунальные услуги по нормативам, которые, как правило, выше среднедушевого потребления коммунальных ресурсов, плюс к ним применяется повышающий коэффициент. В итоге такие граждане платят за услуги ЖКХ по завышенным тарифам. Если новый законопроект будет успешно принят, то управляющие компании за свои средства установят в каждой квартире все необходимые счётчики.
«Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учета на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учёта ставит тот, кто в этом заинтересован», — гласит пояснительная записка к законопроекту.
Известно, что инициативу по установке счётчиков поставщиками услуг ЖКХ уже поддержали министерства строительства и энергетики, так что вероятность принятия правового акта достаточно велика. По предварительной информации, законопроект рассмотрят в течение месяца.
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