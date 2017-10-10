Ждет и грустит: волгоградцы ищут дом потерявшемуся еноту

Сегодняшнее утро сотрудников Центрального банка Волгограда началось с необычной встречи. На одном из подоконников здания их ждал енот.

Он одиноко лежал и не собирался бежать от чужаков и любопытных глаз прохожих. Даже головы не поднял, только очень грустно смотрел глазами-пуговками на происходящее вокруг.

Специалисты банка вызвали службу отлова и из своего кармана оплатили пребывание животного в приюте. Ветеринары «полоскуна» осмотрели, обработали от паразитов и поместили на десятидневный карантин. Это время будет отведено для поиска старого хозяина мохнатого, потом предстоит выбрать нового.

В социальных сетях уже выстроилась очередь из желающих взять питомца к себе домой. Не смущает волгоградцев ни экзотичность, ни сложности ухода, ни затраты на содержание. Волгоградцы в качестве варианта готовы предоставить временный кров еноту, чтобы он обрел дом до того, как его усыпят — а такие слухи гуляют по Интернету.

- Никто усыплять его не собирается, - сказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в приюте. - Он накормлен, напоен, в тепле. 10 дней проведет на карантине без выхода, а потом можно питомца забирать. Очень надеемся, что прежний хозяин откликнется.

Есть мнение, что мохнатый сбежал или из квартиры, или из контактного зоопарка — уж слишком он ручной. Ветеринары же отмечают упитанность и ухоженность зверька.