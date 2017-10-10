Волгоградским инвалидам помогут стать кулинарами и музыкантами

В Светлоярском районе Волгоградской области прошёл круглый стол, посвящённый реализации проекта «Территория равных возможностей». Идею, направленную на трудовую реабилитацию инвалидов, обсудили руководители социальных учреждений региона и депутат Госдумы от региона Татьяна Цыбизова.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, проект был разработан Галиной Морозовой, руководителем центра трудовой реабилитации «Тёплый дом». По её словам, «Территория равных возможностей» позволит создать в пяти районах Волгоградской области современные площадки для вовлечения молодых инвалидов в трудовую деятельность. Особенно важной реализация проекта станет для сельской местности.

Жители Волгоградской области с ограниченными возможностями здоровья смогут освоить основы компьютерной грамотности, раскрыть свои способности в художественных, швейных и столярных мастерских, заняться кулинарией или игрой на музыкальных инструментах. Пока что программа рассчитана только на несовершеннолетних инвалидов I и II группы, в том числе на детей с отставанием в развитии.

— Предложенная форма реабилитации уникальна, так как позволяет решать проблемы восстановления наиболее тяжёлой группы инвалидов с применением последних наработок психологов-практиков. Благодаря таким центрам инвалиды детства смогут жить в своих семьях и вместе с тем не быть обузой для родителей и опекунов. Если мы запустим эти первые пять пилотных площадок, то на основе результатов их работы сможем развивать дальше такие центры на территории всего волгоградского региона, — отметила Татьяна Цыбизова.